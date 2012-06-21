Хоч серпень лише стукає у двері і попереду чимало спекотних днів, комунальники та працівники теплового господарства Харківської області не знижують темпи підготовки до нового опалювального сезону об’єктів інфраструктури регіону. Особлива увага приділяється навчальним закладам, закладам охорони здоров’я, іншим об’єктам соціальної сфери, готовність яких до зимових холодів складає майже 60%, що перевершує загальноукраїнські показники. Із 2450 об’єктів до сталого проходження опалювального сезону вже підготовлено 1453.
За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Руслана Тихонченка, не гірше спрацювали комунальники і підготовці житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства та в інших напрямках, де рівень готовності до зими складає від 51 до 58%.
Разом з тим об’єктом особливої уваги та контролю регіональної і місцевої влади як і в минулі роки залишається одна з найбільших електростанцій країни – Зміївська ТЕС, яка три роки тому стала піонером в переведенні на використання вугілля газової групи українського видобутку замість дефіцитного та дорогого вугілля антрацитових марок.
Як розповів директор ТЕС Сергій Плотніков, на підприємстві нині тривають комплексні будівельно-монтажні роботи. Зокрема, тут переоснащують систему подачі, приготування та спалювання антрацитового палива з переводом котлоагрегатів на використання вугілля інших марок. Керівник підприємства також уточнив, що на даний період запас вугілля на станції становить 211 тисяч тонн, з них 20 тисяч тонн – антрацитової групи.
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»