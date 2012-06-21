Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Комунальна установа «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської облради замовила навчальні комплекти для навчання та розвитку дітей полтавців від київського постачальника загальною вартістю 17,72 мільйона гривень. До їх складу ввійдуть різні набори програм, систем та матеріалів, іграшки, книги, карти, набори для малювання, килимки та мати, спортивне обладнання, комп’ютери тощо.
Це обладнання до кінця року мають поставити для шести інклюзивно-ресурсних центрів Кобеляцького, Кременчуцького, Новосанжарського, Полтавського, Зіньківського районів і міста Гадяч.