Вже 30 освітян з Донецької і Луганської областей запрошені на навчання з інноваційними STEM/STrEAМ методиками, проектним менеджментом та фандрейзингом у Міжнародній зеленій школі у с. Космач на Івано-Франківщині. Педагоги мають можливість перейняти унікальний досвід поєднання науки з традиційним мистецтвом, зеленими цінностями, ознайомитися з освітніми інноваційними кейсами країн ЄС, України, інших країн світу.
А також дізнатися, як навчити учнів робототехніці, інжинірингу, 3D-моделюванню за допомогою некоштовних матеріалів.
З презентацією нового литовсько-українського проекту «Освіту – кожному! Підвищення інституційної спроможності місцевих громад Донецької та Луганської областей» у Сєвєродонецьку виступила в.о. голови громадської організації «Фонд «Відкрита політика» Ірина Жданова.
«Відтепер інноваційні підходи у створенні освітнього простору та його змістовному наповненні учасники тренінгу можуть застосовувати у своїх школах в Очеретиному, Рубіжному, Краматорську й поширювати отриманий досвід завдяки литовсько-українському проекту у своїх школах. Наступний тренінг відбудеться у вересні цього року у м. Рубіжне Луганської області», – зазначила Ірина Жданова.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»