Актуальні питання двосторонньої співпраці із представниками швейцарського бізнесу в Україні обговорив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Оскільки Швейцарія входить до п’яти найбільших інвесторів у нашу економіку, гостям було цікаво дізнатися про успіхи в децентралізації, ринку електроенергії, газу, землі, судової системи. Остання надактуальна, бо її реалізація гарантуватиме справедливість і впевненість для бізнесу. А це головний чинник інвестиційної привабливості й полегшення ведення підприємницької діяльності в Україні.

Як зазначив Денис Шмигаль, Україна має намір розбудовувати інфраструктурні об’єкти за рахунок державно-приватного партнерства й концесії, долучитися до європейського зеленого курсу й до 2050 року разом із Європою прагне перейти на зелену енергію. Денис Шмигаль наголосив, що Україна продовжує роботу над спрощенням доступу до державних послуг, зокрема створено Єдиний вебпортал електронних послуг та Єдиний державний реєстр, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.