Нагадаємо, що кількома днями раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв про те, що Apple планує провести презентацію своїх нових пристроїв уже 23 березня. Про дату презентації «яблучних» ґаджетів повідомило і кілька перевірених джерел, в тому числі й інсайдер Джон Проссер. Тепер він заявив про перенесення заходу з березня на квітень.

Про це Джон Проссер розповів на своїй сторінці в Twitter. Проссер не став розкривати джерела цих подробиць, так само як і не сказав, коли саме відбудеться захід в квітні. Сама Apple, до слова, не коментувала цю інформацію, тому до неї варто поставитися з часткою скепсису.

У будь-якому випадку, вже 23 березня стане зрозуміло, чи буде Apple проводити презентацію, як передбачали кілька авторитетних джерел, або ж перенесе її, як про це заявив Проссер.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»