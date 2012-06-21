Учора у Страсбурзі відкрилася перша сесія Європарламенту нового скликання. Перед євродепутатами стоять важливі організаційні завдання: вони мають обрати президента ЄП, його заступників та визначитися зі складом комітетів.
Вибори президента Європарламенту, який обійматиме цю посаду наступні два з половиною роки, мають відбутися сьогодні. Вони пройдуть шляхом таємного голосування, можливо, аж у чотири тури. Кожна політична група чи група, яка об’єднує щонайменше 38 євродепутатів, має право запропонувати свого кандидата. Коли президента ЄП буде обрано, розпочнуться вибори 14 його заступників, чиї обов’язки полягають у тому, щоб допомагати президентові вести сесійні засідання.
Найімовірнішим кандидатом на пост глави Європарламенту називають німця Манфреда Вебера, главу Європейської народної партії (ЄНП). Він має репутацію стриманого і поміркованого у висловлюваннях політика. Проте також відомий різкими висловлюваннями на адресу Росії, зокрема Вебер виступає проти будівництва «Північного потоку-2» та обіцяє докласти зусиль для зупинення цього проєкту. Другий кандидат на пост президента ЄП — голова групи лібералів бельгієць Гі Вергофстадт. Він працює в ЄС уже не один термін, дуже харизматичний і яскравий політик. Вергофстадт добре знається на українській тематиці, неодноразово особисто відвідував Україну.
Зазвичай президента ЄП обирають терміном на п’ять років. Проте цього разу після політичних консультацій вирішено розділити термін навпіл і дати можливість представникам двох політичних сил висунути свого кандидата. Тому цілком можливо, що п’ятирічний термін між собою поділять Вебер та Вергофстадт.
У четвер уранці євродепутати обговорять результати червневого саміту ЄС, на якому глави держав та урядів обговорювали номінації на головні посади до євроінституцій, а також довгостроковий бюджет ЄС на 2021—2027 роки. Як відомо, 1 липня європейські лідери так і не дійшли згоди щодо кандидатів на посади топчиновників ЄС і мали продовжити засідання наступного дня.
Нині пакет найімовірніших претендентів такий: головою Єврокомісії може стати нідерландець Франс Тіммерманс із європейської партії соціалістів, Європейську Раду може очолити болгарка Крісталіна Георгієва з ЄНП. Тоді посаду Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики можуть отримати представники політсили «Оновити Європу» (так змінив свою назву Альянс лібералів і демократів за Європу) або нинішній керівник уряду Бельгії Шарль Мішель чи данська єврокомісарка Маргрете Вестагер.
Поки що такий розклад посад викликав категоричне несприйняття. Проти того, щоб Тіммерманс обійняв посаду голови Єврокомісії, виступають країни Центрально-Східної Європи, зокрема Польща, Угорщина, Чехія, і кілька глав урядів, які є членами ЄНП. Серед них прем’єр-міністри Ірландії Лео Варадкар та Хорватії Андрей Пленкович.