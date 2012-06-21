Питання сталого розвитку, що передбачає взаємозв’язок та баланс економічних, соціальних та екологічних компонентів, — нині тренд сучасності. Це запорука добробуту людства на майбутні десятиліття. Україна вже задекларувала свої наміри підтримки сталого розвитку та його цілей: підписано Угоду про асоціацію з ЄС, адаптовано Цілі сталого розвитку, оприлюднено прагнення долучитися до європейського зеленого курсу. Національна система сталого розвитку складається із 17 цілей на 86 завдань, інкорпорованих у 145 нормативно-правових актах уряду. На цьому наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський під час дискусії «Європейський зелений курс та виклики декарбонізації».

Він повідомив, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів пропонує створити окремий фонд, у якому буде акумульовано всі екологічні податки й спрямовано виключно на підвищення якості довкілля.

«Ми бачимо проблему в тому, що податок на СО 2 та частина екологічних податків ідуть просто до загального фонду державного бюджету й використовуються на що завгодно, крім напряму, за яким повинні використовуватись. Ми почали працювати над створенням фонду як окремої юридичної особи з прозорою системою прийняття рішень та можливістю запускати різні механізми підтримки підприємств», — зазначив урядовець.

За його словами, фонд буде створено на прикладі польського фонду охорони довкілля та природних ресурсів, повідомляє УНІАН.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що найкращим механізмом долучення України до формування політики в межах європейського зеленого курсу буде раннє залучення на етапі формування актів ЄС, яких нині розробляють понад 40. Вони стосуються екологічної, енергетичної, промислової політики. Така практика є у країнах вільної економічної зони, які мають статус спостерігачів у комітетах. І Україна теж хоче мати такий статус.

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