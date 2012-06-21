На Черкащині розробили інтерактивну мапу водних об’єктів за межами населених пунктів. Над нею працювали фахівці департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Як розповів директор департаменту Ігор Колодка, створювали мапу за результатами поновлених договорів оренди водного фонду та внесених до переліку водних об’єктів, які виставляють на торги. Карта, розміщена на вебсайті департаменту агропромислового розвитку, має неабиякий попит. Уже за кілька днів зафіксували 5,5 тисячі переглядів. Завдяки мапі кожен охочий може ознайомитися з ділянками під водними об’єктами, які виставляють на торги чи є в оренді. Розширення на мапі дає змогу детально розглянути конкретне місце розташування водного об’єкта в певному населеному пункті. А ще громадяни можуть ознайомитися з характеристикою об’єкта, що є на мапі, і визначитися, приміром, з участю в аукціоні тощо.
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС