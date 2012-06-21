Динамічний розвиток агропромислового комплексу Сумщини пов’язаний насамперед з активною інвестиційною діяльністю, що зафіксована впродовж цього року. На 1 червня в різні сектори галузі залучено майже 730 мільйонів гривень, що на 26,6 відсотка більше порівняно з відповідним торішнім періодом. Значну частину коштів використано на придбання техніки, розвиток інфраструктури аграрного ринку, тваринництва, рослинництва тощо. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, наголосивши, що кожна інвестована гривня неодмінно додає позитивної динаміки розвитку галузі. Сумщина має приклади успішної модернізації та впровадження новітніх технологій приймання і зберігання зерна, реконструкції й будівництва тваринницьких об’єктів, розширення інфраструктури зернового ринку тощо. Ці питання успішно розв’язують у ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», ФГ «Віталія» Буринського, «Озон» та ПП «Вікторія» Шосткинського, ТОВ АФ «Северинівське» Сумського, ПП «Агроспаське» Кролевецького районів та інших підрозділах.
Загалом з початку року технічний парк і матеріальну базу АПК області поповнили 263 одиниці техніки та обладнання на суму майже 350 мільйонів гривень.