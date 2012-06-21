Найперспективніші галузі для інвестицій –– агропромисловий комплекс, енергетика, інфраструктура й ті галузі, де Україна має конкурентні переваги, зокрема ІТ. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 17-го Віденського економічного форуму «Діалог майбутнього 2020». Інвестиційний потенціал України величезний, наша країна одна з найкращих у світі для аутсорсингу ІТ-послуг. ІТ-галузь щорічно зростає на 20––25%.

Стратегічне партнерство з ЄС і створення сприятливих умов для розвитку та ведення бізнесу в Україні –– незмінні пріоритети уряду. «Чіткі й прозорі правила гри на ринку, справедлива й передбачувана поведінка регуляторів, усунення регуляторних бар’єрів надзвичайно важливі для повноцінного розвитку підприємництва в Україні та залучення інвестицій», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра.

Новим потужним стимулом для економічного відновлення має стати поступове розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС.