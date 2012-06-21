Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман вважає, що для України справді важливою є економічна підтримка з боку Фонду, але важливою також залишається підтримка довготривалої стабільності в нашій країни. Тут представник МВФ мав на увазі створення українською владою всіх умов для просування реформ та економічної стабільності у нашій державі.

Йоста Люнгман також вважає, що нині в Україні є великі перепони для отримання такої стабільності. Щодо цього, то він послався на бізнес-опитування інвесторів, яке нещодавно було проведено Європейською бізнес асціацією.

За його словами, четвертий рік поспіль усі бачать: інвестори переймаються тим, що в Україні не подолано велику корупцію, включаючи судову та вплив на всі ці процеси олігархів.

Проте, на його думку, всі ці питання намагаються вирішити. І в цьому Україні допомагають міжнародні експерти та організації.

Пан Люнгман, не може дати точної відповіді, чи отримає Україна черговий транш кредиту від МВФ хоча б у 2021 році. На це він відповідає так: триває діалог МВФ з українською владою відносно того, що вже зроблено і що треба зробити.

Нагадаємо, що МВФ турбують питання антикорупційної реформи в Україні, включаючи роботу антикорупційного бюро та прокуратури.

Наша країна чекає на черговий транш кредиту від МВФ, проте невідомо чи отримає вона його до кінця 2020 року.