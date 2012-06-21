Жителька Канади Анджі Керріер впустила свій iPhone 11 Pro в крижане озеро під час риболовлі. Через місяць жінка все ж змогла дістати пристрій, який, на її здивування, виявилося цілком «живим» і працездатним.

За словами Керріер, риболовля була частиною святкування її 50-річчя, пише Cult of Mac. В результаті необережність жінки привела до того, що вона впустила свій смартфон у крижану воду.

Спочатку вона поставила хрест на iPhone, але приблизно через місяць все ж змогла дістати ґаджет. На здивування власниці смартфону, пристрій прекрасно себе почуває і ним можна користуватися й далі.

Нагадаємо, що однією з причин виживання iPhone міг стати його водозахист, який з'явилася у «яблучній» лінійці разом з iPhone 7 у 2016 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»