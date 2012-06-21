У 2022 році компанія Apple представить смартфон iPhone SE третього покоління, який отримає старий дизайн і 4.7-дюймовий дисплей. Таку заяву, як пише портал MacRumors, зробив відомий аналітик Росс Янг.



Актуальна модель iPhone SE (2020) виконана за зразком iPhone 8, і оснащена 4.7-дюймовим екраном. У Мережі гуляють чутки про розробку в надрах Apple iPhone SE Plus зі збільшеним дисплеєм, але аналітики говорять, що новий апарат в сімействі SE з'явиться не раніше 2022 року.



Тепер про це ж заявив і Росс Янг, засновник дослідницьких компаній Display Supply Chain Consultants та DisplaySearch. Експерт переконаний, що наступний iPhone SE отримає старий дизайн, тому розмір його екрану не зміниться.

«Можливі якісь незначні нововведення в дизайні, але не чекайте нічого радикально нового від iPhone SE 3», – сказав фахівець, додавши, що є відомості про те, що Apple працює над 6.1-дюймової версією iPhone SE з отвором в екрані під селфі -камеру, але такий апарат з'явиться тільки в 2023 році.



У 2021 році Apple анонсує чотири пристрої серії iPhone 13 (або 12S) –смартфони будуть виконані у тих же розмірах, що і апарати серії iPhone 12. Нові айфони будуть засновані на однокристальній системі Apple A15, виробництво якої стартує на потужностях TSMC вже в найближчі місяці .

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»