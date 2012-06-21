iPhone випав з літака, що летів на висоті приблизно 300 метрів, і зберіг працездатність.
Про це повідомляє телеканал WBIR.
Власниця смартфона Сарвіндер Наберхаус (Sarvinder Naberhaus) здійснювала політ на ретро-біплані в рамках туру American Barnstormers, вилетівши з аеропорту в Еймс в штаті Айова (США). Вона дістала пристрій і висунула його з вікна, щоб зробити кілька фотографій, але сильний порив вітру вирвав iPhone з її руки.
Пізніше Наберхаус скористалася додатком «Знайти iPhone» на іншому пристрої і виявила, що її телефон лежить на вулиці в східній частині міста. Вона вирушила в той район і спробувала відтворити на загубленому смартфоні звуковий сигнал, щоб відшукати iPhone. Жінка не вірила, що зможе знайти свій телефон, однак все ж почула, як той дзвенить. Як виявилося, телефон лежав у густій траві без жодних пошкоджень і навіть подряпин і відмінно працював.