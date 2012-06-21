Китайські джерела повідомили, що Apple має намір випустити складаний iPhone з великим екраном, який стане заміною компактного планшета iPad mini.

У повідомленні йдеться, що новий складаний iPhone також отримає підтримку Apple Pencil. Діагональ OLED-дисплея складе від 7,3 до 7,6 дюйма. У iPad mini 5 розмір екрану дорівнює 7,9 дюйма. Перевагою ж складного iPhone буде те, що його зручніше носити – можна скласти навпіл, і пристрій стане компактнішим.

Нагадаємо, вчора з'явилися новина про те, що випуск складного iPhone з гнучким екраном може затриматися до 2024 року або зовсім не відбутися. Справа в тому, що компанія ще не почала готувати до розробки новинки своїх партнерів, хоча зазвичай робить це задовго до випуску пристроїв.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»