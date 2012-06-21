Іпотека стає доступнішою й дедалі більше родин, які потребують поліпшення житлових умов, зможуть придбати нове помешкання. Адже уряд підтримав президентську ініціативу про доступну іпотеку в межах 7% річних (з минулої осені низка банків надавали іпотеку під 10%). Готовий і порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів, розроблений Міністерством фінансів.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості здешевлення кредитів на придбання житла, нагадує Офіс глави держави. Доступне іпотечне кредитування забезпечуватиме гідне життя громадянам, створюватиме додаткові стимули для молоді залишатися жити й працювати в Україні, сприятиме розвитку економіки.

Ухвалена урядова постанова «Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів», передбачає, що Фонд компенсує відсоткову ставку до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла. Компенсують відсотки позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися компенсацією зможуть ті, хто хоче купити квартиру або побудувати будинок самостійно. Але в іпотеку не можна буде придбати житло, зведене до 2015 року.

Як прокоментував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, запуск доступного іпотечного кредитування – це важливий крок нашої держави до цивілізованого світу. І уточнив, що саме пропонує уряд для доступної іпотеки: іпотечна ставка – 7%, максимальний термін – 20 років, мінімальний перший внесок – 15% вартості житла. Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%».

А міністр фінансів Сергій Марченко переконаний, що Фонд розвитку підприємництва (установа, яка вже успішно функціонує) здатний у найкоротший термін забезпечити реалізацію нової програми через уповноважені банки. Кредит на нове житло буде обмежений максимальною сумою у два мільйони гривень.

За інформацією Мінфіну, до осіб, які потребують поліпшення житлових умов, також віднесено мешканців гуртожитків або аварійних будинків, внутрішньо переміщених осіб, науково-педагогічних і медичних працівників, працівників бюджетної сфери.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»