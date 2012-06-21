Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Будівельна галузь потребує прозорих правил гри. Вони повинні бути зрозумілими для всіх: покупців, податкових органів, будівельників.
Так вважає президент Конфедерації будівельників України (КБУ) Лев Парцхаладзе. За його словами, іпотечні ставки повинні бути на рівні 8%. Але для цього кредитори потребують неабиякого захисту.
Проте іпотечні ставки в Україні активно знижувалися протягом 2020 року. Так, на початку дії карантину цей показник становив 18-24%, а вже у вересні він наблизився до 12%. Проте, як констатує Парцхаладзе, всі очікують, що іпотечні ставки надалі зменшуватимуться до 8-10%.
Також, на думку керівника КБУ, треба й надалі знижувати первинний іпотечний внесок при отриманні кредиту. Так на сьогодні цей показник складає 25%, а він повинен бути не більшим за 10%.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів забезпечити створення «Української фінансової житлової компанії», яка б запустила в нашій країні дешеву іпотеку.
Компанія повинна надавати послуги фінансового лізингу щодо нерухомості, забезпечувати фінансові установи кредитами для фінансування іпотеки.
У рамках такої програми готується надання іпотеки за ставками 5-7% терміном від 5 до 20 років.