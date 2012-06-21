Статут ПАТ «Українська фінансова житлова компанія», яку створено для розроблення і втілення механізму доступної іпотеки, підписав міністр фінансів Сергій Марченко. Ідеться про фінансові інструменти з можливістю отримання іпотечного кредиту до семи відсотків річних терміном до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва, повідомляє пресслужба міністерства.

Генеральним директором новоутвореної структури став Василь Шкураков, якому очільник міністерства подякував за сумлінну працю на посаді заступника міністра фінансів, внесок у розроблення і просування справи доступної іпотеки й за участь в реалізації середньострокової стратегії управління державним боргом.

Мета діяльності ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» полягає в забезпеченні функціонування ринку іпотечного кредитування, сприянні та впровадженні фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом, а також в одержанні прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.