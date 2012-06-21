У середу, 30 грудня, Іран заявив, що готовий виплатити компенсацію родичам загиблих пасажирів українського цивільного літака, збитого Іранським корпусом охорони революції у січні 2020 року.
Сім'я кожного із 176 жертв повинна отримати компенсацію в розмірі 150 000 доларів. Про це повідомляє іранське державне інформаційне агентство IRNA.
За даними юридичного департаменту при президентові Ірану, компенсацію слід виплачувати «негайно», хоча IRNA не вказала точної дати.
Заява прозвучала майже через рік після трагедії літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), який зазнав аварії 8 січня, незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 176 людей, які знаходились на борту лайнера загинули.
Серед них 82 іранці, 57 громадян Канади, 11 українців, десять шведів, сім афганців та троє британців.
Після кількох днів заперечення відповідальності Іран зізнався, що його збройні сили помилково збили літак.
У ході розслідування влада Ірану дійшла висновку, що збиття українського літака було спричинене людською помилкою і не було військовим наказом: оператор ППО, за даними іранської прокуратури, не просив дозволу у свого начальства вистрілити двома ракетами по українському літаку. Боїнг 737-800 МАУ прийняли за вхідну ракету.
На той час іранська система протиповітряної оборони була в стані підвищеної готовності, оскільки буквально за кілька годин до цього Іран випустив ракети по іракській базі, де розміщувались американські війська.
Цей ракетний напад Іран здійснив за вбивство іранського генерал-майора Касема Солеймані в результаті цілеспрямованого військового нападу США поблизу аеропорту в столиці Іраку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»