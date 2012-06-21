Ірландський лоукостер Ryanair у понеділок, 17 червня, здійснив свій перший політ за напрямком Харків-Краків.
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«Настав час Харкова. Сьогодні відбувся перший політ Харків-Краків лоукостом №1 Європи». Подорожуйте. Відкривайте для себе світ і змінюйте Україну.
Ми зробили все (не)можливе, щоб здешевити майже в 10 разів вартість перельотів і щоб авіація стала доступною для всіх, а не лише для обраних, – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ціни на квиток стартують від 12 євро.
Міністр повідомив, що 19 червня чекатимуть на Ryanair в Одесі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»