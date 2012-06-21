Авіакомпанія Ryanair вирішила профінансувати завершення будівництва другого літака Ан-225 «Мрія» – найбільшого у світі.

Про це повідомляє портал Aerotime.aero.

“Ми дуже раді повідомити, що Ryanair знову стане лідером у відновленні авіації. Здійснюючи замовлення на другий Ан-225 “Мрія”, ми відповідаємо на безпрецедентний попит на подорожі від наших клієнтів. Ми зрозуміли, що наявного флоту просто недостатньо, попри те, що у нас є понад 450 літаків”, – зазначають в ірландській авіакомпанії.

У лоукостері уточнили, що цей план розроблявся певний час, оскільки чутки про те, що Україна шукає партнера для завершення будівництва другого Ан-225, з’явилися на початку лютого 2021 року.

"Тоді Юрій Гусєв, виконавчий директор Укроборонпрому, материнської компанії “Антонова”, заявив, що компанія веде активні перемовини з декількома країнами стосовно розвитку українського авіаційного парку”, – йдеться у публікації.

Виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі зауважив, що великі інвестиції, необхідні для добудови другого літака Ан-225 “Мрія” не відлякали компанію. "Ми бачимо можливість використовувати цей літак (який ми охрестили Summer People Mover) для поновлення польотів та стати лідерами у відновленні авіації в Європі", – наголосив він.

Як зазначається, компанія Ryanair створить для Ан-225 унікальну компоновку салону, що дозволить перевозити до тисячі пасажирів.