Якщо Tesla продовжує доводити світові, що електромобілі можуть бути веселіші і швидші за своїх конкурентів з двигуном внутрішнього згоряння. І це компанія Ілона Маска робить переконливо, створюючи щотижня по 5000 електромобілів Model 3, інші дивляться електромобілізацію в іншому напрямку. Pininfarina-Automobili обіцяє зробити електромобіль швидким, розкішним, рідкісним і дорогим. Нова розробка під кодовою назвою PF0 надійде у виробництво у 2020 році і буде коштувати 2-2,5 мільйона доларів. За ці гроші ви отримаєте електричний гіперкар, здатний набирати від 0 до 100 за 2 секунди, розганятися до 400 кілометрів на годину і проїжджати до 500 кілометрів на одній зарядці.
Втім, побачити новий автомобіль європейського виробника ви поки не зможете. У наступному місяці Pininfarina покаже концепт на Pebble Beach Concours d'Elegance, але потрапити на показ зможуть тільки обрані (багаті). Всім іншим доведеться чекати Женевського автосалону в березні 2019 року.
«Однією з основних відмінностей буде великий центральний тунель, тому що більшість батарей буде між водієм і пасажиром»,– розповідає головний дизайнер Лука Бургонь. Більшість інших виробників електромобілів схиляються до підходу Tesla, коли всі батареї розміщуються під днищем, але Бургонь каже, що такий профіль буде занадто високим для гіперкара.
Якщо назва Pininfarina звучить знайомо, ви напевно знавець італійських автомобілів. «Ми називаємо себе стартапом з 88-річною історією», – говорить Ceo Майкл Першко. Тому що «Pininfarina» існує як італійський дизайнерський будинок з 1930 року і допомагала створювати знакові автомобілі для Alfa Romeo, Fiat, Lancia і Ferrari – всього 64 моделі –чим заслужила собі почесне звання автовиробника хоча б щодо дизайну.
Було б дивно думати, що разом з тим, як весь світ пересідає в доступні і недорогі електромобілі, мільярдери та інші заможні люди не захочуть пересісти в електромобілі за мільйони доларів.