Наприкінці минулого тижня суд італійського міста Павія засудив українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років тюремного ув’язнення. Суд присяжних визнав його винуватим у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов’янську в результаті мінометного обстрілу. Після оголошення вироку в залі суду адвокату Віталія Марківа стало зле, йому викликали «швидку», а Марків після останнього слова судді вигукнув «Слава Україні!»
За версією італійських слідчих, Віталій Марків, перебуваючи на горі Карачун, передав ЗСУ інформацію про місцезнаходження Роккеллі й Миронова, які загинули внаслідок мінометного обстрілу на території, яку тоді контролювали російські терористи. Ключовим свідком у цій справі став французький журналіст Вільям Рогелон, який вижив під час обстрілу. Українська сторона відкидає звинувачення проти Марківа, заявляючи, що загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.
За версією прокуратури, загибель Роккеллі була умисним убивством за змовою. Захист спростовував докази слідства, наполягаючи, що журналісти перебували в зоні бойових дій без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Характерно, що італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події і поїздки безпосередньо на гору Карачун, а також проігнорувала пропозиції України щодо створення спільної слідчої групи.
Посол України в Італії Євген Перелигін назвав рішення італійського суду абсурдним. За його словами, рішення суду Павії зруйнувало «уявлення, яке я мав про європейське правосуддя, особливо після семи років роботи в європейській столиці верховенства права і прав людини — Страсбурзі». «На відміну від непрофесійних суддів-присяжних у павійському суді під час апеляції в Мілані справу розглядатимуть професійні судді, і це дає мені надію на неупереджене юридичне рішення», — написав український дипломат на своїй сторінці у Facebook.
Після оприлюдненої інформації про рішення суду в справі Віталія Марківа Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС і Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням його повернення на Батьківщину.
«Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою та незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До того часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв’язку з нашим ветераном», — заявив Володимир Зеленський.
Тим часом українці бурхливо відреагували на суворий вирок нашому співвітчизнику. У Києві пройшла акція протесту під стінами посольства Італії. Активісти прийшли до амбасади з плакатами «Свободу Марківу!», вимагаючи звільнити його.