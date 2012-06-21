Співпраця триває в межах ініціативи командувача Об’єднаних сил. Десятки тонн медичного вантажу спрямують у медичні заклади Луганської та Донецької областей, дитячі установи населених пунктів поблизу лінії зіткнення задля поліпшення життя тамтешніх людей, повідомляє штаб ООС. Допомогу надала асоціація «Медична та благодійна допомога Франція — Україна», доставили представники Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.
«Це черговий етап стратегічної ініціативи «Допомога схід», — пояснив заступник командувача Об’єднаних сил полковник Олександр Доманський. — Це десятки тонн вантажу: медичні ліжка, матраци, візки, одяг для медперсоналу та медичне обладнання».
Він зауважив, що морально-психологічний і фізичний стан людей, які живуть у «сірій зоні» або в населених пунктах поблизу лінії зіткнення, вкрай важкий. Тож одне із пріоритетних завдань командування Об’єднаних сил виконують для того, щоб поліпшити їхнє життя.
«Ми розраховуємо, що завдяки спільним зусиллям нам вдасться донести до всієї України головну ідею нашої співпраці: «Об’єднані сили у суспільному значенні — це патріоти, згуртовані у конкретних справах задля перемоги», — зазначив Олександр Доманський.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»