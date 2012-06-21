Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Протягом минулого року військові госпіталі та цивільні лікарні, розташовані на території прифронтового Донбасу, отримали різноманітної гуманітарної допомоги на суму понад 6 мільйонів гривень. А серед останніх надходжень 2020-го став вантаж із Франції, призначеного для згаданих закладів Донецької та Луганської областей.

До солідної партії гуманітарної допомоги увійшли сучасні операційні столи та ліжка, медичні техніка та обладнання, одяг та різноманітні засоби захисту для медичних працівників. А зібрали цей вантаж вартістю 2 мільйона гривень тамтешні волонтери та представники української діаспори у Франції, а потім передали його до України в рамках проєкту «Допомога Сходу», що свого часу був ініційований командування операції Об’єднаних сил та волонтерами для допомоги потерпілому від війни регіону.