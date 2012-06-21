Кабінет Міністрів збільшив розмір соціальної стипендії дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа із 1 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Зокрема зазначається, що уряд з 1 січня 2021 року збільшив розмір соціальної стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються, до 150 % розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення такими дітьми 18 років ‒ до 150 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на початок відповідного календарного року.

Також зазначається, що особи, які у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, якщо вони померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти, матимуть право на виплату соціальної стипендії в період навчання.

У відомстві інформують, що постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047» підготовлено Міністерством соціальної політики з метою реалізації Закону України від 14 липня 2020 № 785-IX «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо посилення соціального захисту учнів, студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та деяких інших осіб».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє дітям-сиротам, яким встановлена інвалідність, проживати в дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку, незалежно від того, чи навчаються вони в закладах освіти.