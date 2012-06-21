На острові Мен в грудні минулого року археолог-любитель з допомогою металошукача знайшов золоту каблучку з кришталем і вигравіруваними ініціалами. ITV News повідомляє, що прикраса прекрасно збереглося, а історики вже висловили кілька версій історії артефакту.

На каблучці є ініціали JD і гравірування листка рослини, прикрашеного чорною емаллю. Такі прикраси були популярні в епоху правління Стюартів в якості траурних. Експерти вважають, що приблизний вік каблучки – триста п'ятдесят років. На такі прикраси наносили ініціали померлої людини, в пам'ять про неї і носили прикрасу.

Судячи з того, наскільки якісно прикраса виготовлена, воно належала знатній особі. Навряд чи можливо точно встановити господаря прикраси, тим не менш, історики вже припустили, що каблучка могла належати членам сім'ї Стенлі, якій в кінці XVII століття належали ці землі.

Відомо, що один з найзнаменитіших її представників Джеймс Стенлі, граф Дербі, підписувався в особистих документах як «Джей Дербі», так що ініціали JD цілком можуть мати відношення до нього.

Місцевий коронер вже оголосив знайдену каблучку скарбом. Це автоматично означає, що вона має історичну цінність. Таку прикрасу можна продати на аукціоні, проте перевагу при покупці віддадуть музеям країни, і перш за все музею острова, де було знайдено артефакт. Прибуток від продажу відповідно до закону розділять порівну між власником землі, де було здійснено каблучку, і людиною, яка знайшла скарб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»