Україна має всі шанси встановити рекорд і до кінця року збільшити місцеві бюджети до 290 мільярдів гривень, тоді як торік ця сума становила 234 мільярди гривень. Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
«За перші два квартали цьогоріч місцеві бюджети зросли до 129 мільярдів гривень. Це означає, що ми можемо до кінця нинішнього року збільшити ці суми до 290 мільярдів гривень. Якщо порівняти з торішніми результатами, то маємо всі шанси на абсолютний рекорд», — зазначив віцепрем’єр.
Він наголосив, що до початку нового опалювального сезону необхідно детально переглянути систему надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення: «Ми розуміємо, що систему субсидій потрібно вдосконалити. Адже слід допомогти і зробити це адресно саме тим родинам, які потребують фінансової підтримки від держави та з різних причин поки що її не отримують», — сказав він.
Геннадій Зубко повідомив, що Кабінет Міністрів працює над завершенням трирічної бюджетної резолюції та проєктом державного бюджету на 2020 рік і має намір подати їх на розгляд до Верховної Ради у встановлений термін — до 15 вересня 2019 року: «Саме ті рішення, які нині дають змогу говорити про трирічну бюджетну резолюцію, допоможуть нашим органам місцевого самоврядування розпочати планування. А всі міністерства вже подали пропозиції уряду щодо своїх бюджетних програм і витрат на підтримку реформ у різних напрямах», — зазначив Геннадій Зубко.
Він подякував депутатам за ухвалені зміни, які уможливлюють перехід до планування і складання бюджетної резолюції на три роки.
Він також зазначив, що вважає за необхідне переглянути порядок розподілу коштів від екологічного податку, щоб частину збору повертати промисловим підприємствам для модернізації виробництва.
«Місцеве самоврядування, яке отримує екологічний податок, зацікавлене не у зменшенні кількості викидів, а в отриманні цього податку. Нам потрібно подивитися парадигму того, щоб частину цього податку повертати тим підприємствам, які зменшують свої викиди, і частину податків інвестують у свою модернізацію», — зауважив віцепрем’єр.
На його переконання, наступний уряд має продовжувати розвиток енергоефективності не лише для житлового сектору, а й для бізнесу, промисловості і транспорту.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»