Музичні фестивалі в Кам’янці на Черкащині — це завжди цікаво. Надто коли цвях програми — всесвітньо відомий джазовий колектив з Німеччини Falk Bonitz Trio. Однак тут був не тільки джаз — звучала й класика, чим були особливо потішені любителі серйозної музики. Гості Kamianka Music Fest насолодилися виступами Національного ансамблю солістів «Київська камерата» і народної артистки України Богдани Півненко, колективу Atmawinds, скрипкового квартету і скрипкового ансамблю із Кременчука.
Та чи не найцікавішою частиною фестивалю, який відбувався на території історико-культурного заповідника, були виступи талановитих дітей 6—7 років — переможців Всеукраїнського дитячого музичного конкурсу пам’яті П. І. Чайковського. Лауреати різних років не тільки із задоволенням виступали перед великою публікою, а й відвідали майстер-класи відомих музикантів. Клас для талановитих учасників фесту за роялем, де творив музику композитор Петро Чайковський, дав лідер групи Falk Bonitz Trio Фальк Бонітц.
Фестиваль — привід іще раз зануритися у творчість композитора, який приїздив до Кам’янки протягом 28 років відвідати родичів, відпочити і надихнутися на написання нових творів. Саме тут він створив опери «Євгеній Онєгін», «Мазепа», «Орлеанська діва», балети «Лебедине озеро», «Спляча красуня», цикли «Дитячий альбом», «Пори року» та інші шедеври. У цьому невеличкому затишному куточку великий композитор почувався сповненим натхнення, спокою й надій. Торкнутися клавіш рояля, за яким сидів сам Чайковський, спуститися парком до річки Тясмин чи пропливти каньйоном на човнику, щоб зрозуміти, чому саме ці місця вподобав композитор, — у цьому одна із принад Кам’янки. Тут мріють повернути в цей натхненний край всесвітній фестиваль П. І. Чайковського. Можливо, це трапиться в найближчому майбутньому, а Kamianka Music Fest — перший крок у цьому напрямі