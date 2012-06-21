Представники Консервативної партії Канади запропонували передати Києву партію летального зброї на 9,5 мільйона доларів. Про це пише «Радіо Свобода».
«Це – снайперські гвинтівки, приціли, кулемети «С6», які використовує канадська армія, протитанкові гранатомети «Карл Густав», міномети, прилади нічного бачення, деяке медичне забезпечення», – розповів депутат Палати громад Канади Джеймс Безан.
Ця зброя, яка було прийнята на озброєння і розроблена у другій половині ХХ століття, спочатку призначалася для курдських сил в Іраку. Їх канадські військові тренували для боротьби проти екстремістського угрупування «Ісламська держава». Але рішення про передачу зброї так і не ухвалили.
«Путіна провокує слабкість. І поки в Україні не вистачатиме озброєння для захисту власних кордонів – Путін продовжуватиме тиснути. Тільки якщо ми надамо необхідну летальну зброю українській армії, тільки тоді ми зможемо побачити, як Путін забирає свої сили з Донбасу», – вважає Безан.
За інформацією Міноборони України, з 2014 року ЗСУ отримали від Канади технічну допомогу на 24 мільйони доларів – це бронежилети, і каски, і прилади нічного бачення, радіостанції, обладнання для розмінування. Одних тільки комплектів зимової форми – понад 30 000.
Зараз в Україні в складі місії UNIFIER одночасно працюють понад двісті канадських інструкторів. Заняття проходять у восьми містах в різних регіонах країни. Крім штурмових підрозділів, навчають також снайперів, саперів, медиків, бійців Нацгвардії і Військової служби правопорядку. Всього за три роки роботи місії канадці підготували понад сім тисяч українських військовослужбовців.