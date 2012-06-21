Уряд Канади ввів санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму. Зокрема, санкції були введені проти двох фізичних осіб та чотирьох підприємств.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади, передає РБК-Україна.

"Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив про нові санкції проти двох фізичних та чотирьох юридичних осіб згідно з Положенням про спеціальні економічні заходи та Положенням про спеціальні економічні заходи у відповідь на незаконну окупацію та анексію Росією Автономної Республіки Крим", - заявили у відомстві.

У санкційний список потрапили: Генеральний директор "Гранд Сервіс Експреса" (оператора залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганів; Глава "Мостотреста" Леонід Риженькін; ВАТ "Ленпромтранспроект"; ФГУП "Кримська залізниця"; "Кримська перша страхова компанія"; ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ"