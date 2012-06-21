Місія канадських лікарів ушосте прибула в Україну для допомоги пораненим учасникам бойових дій. Безплатні пластичні операції цього року вони спільно з українськими колегами проводять в Одесі на базі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.
Фахівці з Канади впродовж перших двох днів провели попередній добір і надали консультацію 60 особам, з яких 30 після ретельних діагностичних досліджень було госпіталізовано для подальшого усунення посттравматичних черепно-лицевих деформацій, дефектів м’яких тканин і шрамів.
Із канадського боку до місії залучено щелепно-лицевих хірургів, нейрохірургів, травматологів, пластичних хірургів, анестезіологів, а також середній медичний персонал, розповів керівник програми черепних травм Наукового центру здоров’я у місті Санні Брук професор пластичної хірургії університету Торонто Олег Антонишин.
«Цього разу серед наших пацієнтів дуже багато тих, хто вперше звернувся по допомогу, є люди, які проходили лікування під час перших п’яти місій, а зараз беруть участь у наступному етапі реконструкції наслідків своїх поранень, — зазначив начальник клініки щелепно-лицевої хірургії та стоматології Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони, кандидат медичних наук, хірург вищої категорії полковник медичної служби Ігор Федірко.
Упродовж усієї місії оперативні втручання проводять спільні бригади канадських і українських лікарів із клініки щелепно-лицевої хірургії та стоматології ВМКЦ Південного регіону, повідомляє прес-служба Міноборони.
«Медичний персонал нашої клініки має чималий досвід надання допомоги постраждалим від наслідків вогнепальних поранень та мінно-вибухових травм, — наголосив начальник клініки полковник медичної служби Віктор Мазур. — Під час роботи місії у нас є змога докладніше ознайомитися зі світовим досвідом проведення операцій на кістках і м’яких тканинах голови, а також верхніх і нижніх кінцівок», — додав він. Тобто йдеться про органи, які страждають від поранень найбільше.
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«Урядового кур’єра»