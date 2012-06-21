Один з астронавтів Канади буде відправлений навколо Місяця в рамках партнерства між NASA та Канадським космічним агентством (CSA), повідомило днями NASA . Ці дві організації офіційно домовилися співпрацювати над будівництвом місячної космічної станції, яка називається «Місячний шлюз». Шлюз – це лише одна частина більшої програми NASA «Артеміда», яка зосереджена на висадці жінки на Місяць до 2024 року.

Канадський астронавт візьме участь у запланованій місією NASA «Артеміда II», а CSA також матиме місце в майбутньому польоті до Шлюзу, коли він буде завершений. Приєднавшись до місії «Артеміда II», Канада стане другою країною, де астронавт літатиме навколо Місяця, повідомляє CSA. Наразі в Канаді є лише чотири активних астронавти , і CSA не повідомила, хто братиме участь у цьому партнерстві.

«Артеміда I» – це випробування нової ракети NASA, системи космічного старту (SLS) та капсули «Оріон». «Артеміда II» стане першим польотом системи з людьми на борту, і під час своєї 10-денної місії екіпаж випробує системи космічного корабля під час подорожі навколо Місяця . Власне посадка на Місяць запланована для наступної місії, «Артеміди III».

Побудова та підтримка шлюзу є критичним кроком у плані NASA створити довгострокову опору на Місяці. Шлюз призначений як дослідна станція та зупинка відпочинку для тривалих місій на Місяць і у глибокий космос.

Чи зможе NASA досягти своєї амбіційної мети – висадити людей на Місяць у 2024 році, ще належить з’ясувати. NASA мала проблемами з бюджетування при створенні SLS та відмовою компонента в капсулі «Оріон», яку вона повинна мати. Незважаючи на занепокоєння, NASA заявляє, що все одно зможе запустити місію «Артеміда I» у листопаді 2021 року. «Артеміда II» із новим канадським членом екіпажу планується на 2023 рік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»