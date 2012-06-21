Баскетбольний клуб «Торонто Репторс» виграв з рахунком 114: 110 у «Голден Стейт». Зустріч проходила в шостому матчі фіналу плей-офф в Окленді. Таким чином, канадська команда завершила сезон і стала чемпіоном Національної баскетбольної асоціації (NBA).
Матч проходив 14 червня на арені команди «Голден Стейт Ворріорс» в Окленді, Каліфорнія. Гра завершилася виграшем серії до чотирьох перемог – 4: 2 на користь канадського «Торонто».
Клуб «Торонто Репторс» вперше в історії грав у фіналі плей-офф NBA, хоча є учасником ліги з 1995 року. Крім того, він став першим не американським клубом, який завоював цей титул.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»