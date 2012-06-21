Влада Німеччини прийняли рішення продовжити режим жорстких карантинних заходів до середини лютого. Про це оголосила канцлер ФРН Ангела Меркель за підсумками переговорів з главами федеральних земель.

Заходи необхідно продовжити до 14 лютого, підкреслила Меркель. За її словами, скорочення кількості тих, що заразилися – це привід для надії, однак новий штам коронавірусу особливо небезпечний, тому пом'якшувати обмеження поки не можна, повідомляють німецькі ЗМІ.

При відвідуванні магазинів і в громадському транспорті жителям Німеччини наказано носити медичні маски або респіратори (раніше дозволялося використовувати ганчіркові маски або прикривати ніс і рот шарфом). Як і раніше представники одного домогосподарства можуть зустрічатися максимум з однією людиною. Школи і дитячі сади залишаться закритими. «Ми розуміємо, що ці заходи вимагають від громадян багато чого, але потрібно продовжувати думати наперед», – підкреслила Меркель.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»