Єдиний кандидат на посаду глави Єврокомісії від консервативної Європейської народної партії Манфред Вебер заявив про намір заблокувати будівництво газопроводу «Північний потік – 2». Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Polska Times.
На думку політика, енергетичний проект суперечить інтересам об'єднаної Європи, оскільки підвищить її залежність від Росії. Вебер пообіцяв, у разі затвердження його кандидатури, використовувати всі норми і закони для блокування будівництва газопроводу.
Вебер вважає, що нині найважливіше для Європи – домогтися єдності і здатності знаходити компроміс, оскільки спостерігається «занадто багато націоналізму та егоїзму».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»