Та не слід забувати, що 25 років ми сиділи на газовій голці Росії. Газ — це дорогий енергоресурс. Історії про дешевий газ — міфи, якими свого часу ми фактично знищили власний газовидобуток. 25 років в Україні був нібито дешевий газ, а насправді через державний бюджет дотували олігархічні газові компанії. І щоосені ми були під тиском шантажу російської влади в енергетичних питаннях. Це робилося для того, щоб Україну повністю прив’язати до російського газу, бо на цьому будувався величезний бізнес. На російському газі у нас виникали навіть газові королі й королеви.