В.о. президента «Барселони» Карлес Тускетс заявив, що футбольному клубу потрібно було минулого літа продати капітана команди Ліонеля Мессі.
Про це Тускетс заявив в ефірі каталонської радіостанції RAC1, що продаж був би вигідний з економічної точки зору.
«Зараз нам доводиться скорочувати витрати на заробітну плату гравцям», – поскаржився він.
У серпні після невдалих виступів «Барселони» в Лізі чемпіонів Мессі відмовився тренуватися в складі команди і заявив, що більше не вважає себе гравцем клубу.
Однак у вересні аргентинець продовжив виступи за «Барселону». Футболіст розповів, що хотів покинути клуб, але керівництво заявило, що це буде можливо, якщо за нього виплатять відступні в 700 мільйонів євро.
Ліонель Мессі виступає за каталонський клуб протягом усієї професійної кар'єри. У його складі 33-річний спортсмен виграв 34 титули і шість разів ставав володарем «Золотого м'яча». Його контракт з клубом завершиться влітку наступного року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»