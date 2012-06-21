Багато наших співгромадян нарікають на жорсткість і подекуди суперечливість запроваджених урядом обмежувальних заходів на період із 8 по 24 січня. Іноді до таких претензій, спричинених тимчасовими незручностями, варто ставитися з розумінням. Однак деякі нюанси можна усвідомити, лише порівнявши ситуацію в Україні з тією, яка склалася в наших європейських сусідів.
На сторінці у фейсбуці Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов виклав своє бачення ситуації, порівнявши обставини, в яких опинилися громадяни інших країн континенту.
«У низці країн Європи останнім часом запроваджено ще суворіший та тривалий карантин. Серед причин — ризики поширення нового штаму COVID-19 та перевантаження медичної системи, — констатує урядовець. — Україна все ще належить до переліку країн з найм’якшими карантинними обмеженнями, згідно з індексом Оксфордського університету. Також у ньому Хорватія, Швейцарія, Бельгія та Франція».
А оcь де громадянам справді непереливки, то це в Італії. Там запроваджено загальнонаціональний локдаун і комендантську годину.
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