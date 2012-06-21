Про це на пресконференції за підсумками наради з главами регіонів ФРН заявила канцлер Ангела Меркель.
«Якщо ситуація щодо випадків зараження буде так розвиватися, як зараз, ми ще раз зустрінемося 4 січня. Федеральні землі продовжать заходи до 10 січня», – заявила Ангела Меркель.
Меркель зазначила, що наразі показник кількості інфікованих істотно вищий, ніж 50 осіб на 100 тисяч жителів.
«Ми повинні скоротити контакти. Вірус не дозволить себе обдурити, він з нами», – зауважила канцлер.
Вона додала, що рішення про продовження карантину до 20 грудня вже прийнято.
За офіційними даними, всього в Німеччині було виявлено 1 094 678 випадків зараження коронавірусів. Померли 17 177 осіб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»