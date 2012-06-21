Кабінет Міністрів продовжив карантин в Україні до 30 квітня 2021 року і встановив "жовтий" рівень епіднебезпеки на всій території України з 24 лютого.

Відповідну постанову уряд з одноденним доопрацюванням затвердив на засіданні в середу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми пропонуємо продовжити на території України термін дії карантину до 30 квітня 2021 року і встановити адаптивний карантин із впровадженням рівнів епіднебезпеки. Пропонуємо поділ на чотири рівні - "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.

За його словами, "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють нині в країні з деякими послабленнями.

"Жовтий" рівень - буде базовим для всієї країни, доки ми не досягнемо "зеленого" або "червоного" рівня. Це ті обмеження, які діють на сьогодні з деякими послабленнями", - сказав він.