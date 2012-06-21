Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Дія карантину вихідного дня у листопаді 2020 року майже не вплине на економічні підсумки року. Так вважають у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Там підрахували, що втрати від двотижневого карантину вихідного дня складуть лише 0,04-0,06 ВВП за підсумками 2020 року.

Взагалі у міністерстві вважають, що основний удар дії пандемії прийшовся на малі та середні підприємства. При цьому не було практично задіяно фінансову систему, як це відбулося раніше у періоди економічних криз 1998 та 2008 років. Банківська система України впродовж 2020 року працювала майже без якихось складнощів.

Міністерство прогнозує падіння ВВП за підсумками 2020 року на рівні 4,8-5,0%.

Однак аналітики зазначають, що негативним фактором, який неабияк вплинув на стан розвитку економіки України в 2020 році, є надто низький врожай зернових та зернобобових культур, який було цьогоріч зібрано.

Також відбулося падіння виробництва овочів, фруктів та олійних культур.