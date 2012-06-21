Сільськогосподарський кооператив «Дари Гуцульщини», що розташований ив Путильському районі Чернівецької області, планує експортувати тюковане сіно в Арабські Емірати. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації.
«У травні на Буковині було підписано дві унікальні аграрні угоди. Розписки оформили члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Дари Гуцульщини» з Путильського району. Вони мають перспективні плани поставляти свою продукцію не тільки для місцевих споживачів, але і в Арабські Емірати », – повідомили в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації.
Буковинські кооператори хотіли б поставляти сіно для арабських скакунів. Йдеться про елітні тварини, і їх господарі хотіли б годувати їх продуктом найвищої якості.
В облдержадміністрації відзначили, що сьогодні компанії з ОАЕ купують сіно в сусідній Румунії. Але за екологічними показниками українське сіно, вирощене в горах, нічим не поступається румунському.
Тим часом директор кооперативу Сергій Терен уточнив, що сіно попередньо має пройти лабораторні дослідження в Еміратах.
«Вже є попередні домовленості на поставку нашого сіна в Арабські Емірати. Правда, ще повинні надати нашу продукцію для лабораторних досліджень, але я впевнений в якості нашого сіна. Сподіваюся, що найближчим часом вийдемо на цей ринок. Тоді вже зможемо розширити виробництво, закупити нову техніку»,– зазначив підприємець.
За словами керівника бізнесу, кооператив має кілька земельних ділянок, на яких вирощує траву, косить її і продає місцевим жителям.