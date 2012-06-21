14,8 мільйона тонн зернових експортували від початку маркетингового року (липень 2020 –– червень 2021) українські аграрії. Це на 13% менше, ніж на аналогічну дату торік (16,9 мільйона тонн). Найбільше наші аграрії відстають в експорті жита –– майже втричі: на звітну дату поставки жита становили 1,7 мільйона тонн, тоді як рік тому вони сягали 5 мільйонів. У 2,2 раза (1,4 мільйона тонн порівняно з 3,1 мільйона тонн торік) відстає й експорт кукурудзи.

Експорт борошна становив 59 тисяч тонн, а минулого сезону він був на рівні 105 тисяч тонн, про що свідчать дані аграрного департаменту Мінекономрозвитку. Експортовано понад 10 мільйонів тонн пшениці із запланованих 17,5 мільйона тонн. Поставки ячменю досягли майже 3,3 мільйона тонн, що на 179 тисяч тонн більше, ніж торік. Державна митна служба наводить цікаві дані щодо картоплі: її експорт за 10 місяців 2020 року становить 2,81 тисячі тонн на суму 849 тисяч доларів, що на 81,2% більше, ніж торік. На 60,8% зріс і її імпорт, повідомляє УНІАН. Та в будь-якому разі власної картоплі вистачить для потреб внутрішнього ринку.