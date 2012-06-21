Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Власний місцевий рецепт та стародавні традиції приготування страви «Авдіївська каша» закономірно привернули увагу ініціаторів загальноукраїнського проєкту «Гастроспадщина України». Чим же привабила і завдяки чому колоритна і апетитна каша з прифронтової Авдіївки на Донеччині увійшла до енциклопедії наїдків та напоїв з різних регіонів України?

Виявляється, як свідчать місцеві жителі, традиції приготування цієї страви тут існують із позаминулого ХІХ-го століття і збереглися завдяки тому, що в родинах передавалися з покоління в покоління. Певна річ, у господинь окремих родин рецепти трохи відрізняються набором харчових інгредієнтів тощо, та показником справді смачної страви були і залишаються кількість якість використаних продуктів. Зокрема у рецептурі традиційної «Авдіївської каші» незмінно є те, що на 1 стакан рису використовується 10 яєць, 250 грам вершкового масла, молоко, сіль і цукор за смаком. Та й кінцевий етап приготування той же, що у прабабусь: кашу слід закутати в ковдру чи подушки, аби вона томилася і набирала «фірмового» смаку і кольору.

У місті постійно привертають увагу до свого місцевого смачного надбання: страву вносять у меню всіх відомих кафе, вже створили «Клуб любителів авдіївської каші», а з 2018 року тут відбувається фестиваль «Авдіївка ФМ», під час якого проводять майстер-класи з приготування каші та обмінюються її рецептами.