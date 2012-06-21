Каспійське море – найбільше водоймище, яке не є прісноводним. Воно розташоване всередині континенту і не має зв'язку зі Світовим океаном. Море утворився близько 5,5 мільйона років тому в результаті падіння рівня Світового океану і підйому дна в східній частині древнього моря Паратетіса.

Спостереження кліматологів показують, що площа і об'єм Каспійського моря сильно залежать від того, як змінюються середньорічні температури його поверхні, а також від кількості води в річках, які в нього впадають: наприклад, Волзі та Уралі. В останні роки вчені помітили, що рівень водойми повільно, але неухильно знижується. Це пов'язано з підвищенням температури через глобальне потепління.

Нідерландські вчені вирішили з'ясувати, як глобальне потепління вплине на всі основні озера в світі і континентальні моря, зокрема і Каспійське. На основі спостережень останніх років дослідники створили комп'ютерну модель моря й інших найбільших озер світу. Результати роботи опубліковані в журналі Communications Earth & Environment.

З’ясувалося, що до кінця XXI століття рівень Каспійського моря може знизитися з 9 до 18 метрів. Тоді Баку перестане бути портом, зникне затока Кара-Богаз-Гол, а в північній частині моря вода звільнить великі ділянки суші. Площа може різко скоротитися через те, що вода з поверхні водойми буде швидше випаровуватися, а взимку зникне крижаний покрив. В основному це торкнеться узбережжя Росії і Туркменістану.

Вчені навели приклад: якби рівень Північного моря впав всього на два-три метри, до великих портів, таких як Роттердам, Гамбург або Лондон, було б набагато важче дістатися як до великих кораблів, так і невеликих рибальських суден. У випадку з Каспійським морем йдеться про зниження мінімум на дев'ять метрів – і це в кращому випадку, уточнили фахівці.

Крім того, в результаті може зникнути з лиця землі каспійська нерпа, дитинчата якої проводять перші дні свого життя на льоду біля берегів Росії і Казахстану. Крім того, може різко скоротитися чисельність білуги і багатьох інших унікальних представників флори і фауни.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»