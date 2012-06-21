Президент України Володимир Зеленський учора з офіційним візитом відвідав Державу Катар. Під час зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані обговорено взаємодію в межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику. Співрозмовники відзначили необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційної співпраці. Перспективною визначили взаємодію в галузях енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці й зупинилися на конкретних спільних проєктах, які вже реалізують.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжить експорт аграрної продукції до Катару, адже розглядає цю державу як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки. Ішлося й про залучення інвестицій з Катару в розбудову інфраструктурних об’єктів в Україні, зокрема будівництво доріг і мостів. Президент України розповів емірові Держави Катар про реалізацію проєкту «Велике будівництво» і висловив сподівання, що катарські компанії долучаться до них 2021 року. Наголошували на важливості розширення проєктів концесії українських портів. У галузі енергетики обговорили перспективи будівництва LNG-термінала та диверсифікації джерел енергопостачання. Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив на бажанні та готовності катарської сторони до подальшого розвитку всього спектра взаємовигідної співпраці з Україною.

Український Президент зустрівся із прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані. Співрозмовники обговорили перспективи двосторонньої співпраці в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, авіаційній, військово-технічній та безпековій галузях. Сторони позитивно відзначили збереження, попри пандемію коронавірусу, висхідної динаміки двосторонніх українсько-катарських контактів і сталу тенденцію до щорічного збільшення показників двосторонньої торгівлі.

Прем’єр-міністр Катару наголосив на важливості проведення цього року засідання спільної міжурядової комісії. Обговорено взаємодію країн у контексті підготовки Держави Катар до проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

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