Обсяг коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), що отримує область, порівняно з останніми роками поступово збільшується. У 2017 році цей показник становив 238,5 мільйона гривень, а цього року індикатив очікують на рівні 400,1 мільйона. Тобто допомога держави Луганщині зростає саме в реалізації проектів.
«Тим більш прикро, що за підсумками минулого року освоєння коштів ДФРР дорівнювало 72,2%», — підкреслює директор обласного департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Сергій Медведчук.
У 2017 році було заплановано реалізацію 57 проектів, виконано 29. Тобто торік Луганщина не реалізувала запланованих проектів на 65,8 мільйона гривень.
Фахівці департаменту провели відповідний аналіз і визначили основні причини такого стану справ.
«Серед причин — неготовність органів влади і бізнесу до участі в тендерних торгах. Тобто в підготовці документації, проведенні та визначенні переможця, укладанні договору та його реалізації. Цього року плануємо все це надолужити і реалізувати. Але кожний керівник, замовник поданого проекту має нести повну відповідальність за його реалізацію. Як кажуть, треба підбирати ту ношу, що по плечу, а не давати зобов’язання, які потім буде виконано наполовину. Тож вибудовуватимемо саме такий стиль роботи», — підкреслює Сергій Медведчук.
За його словами, нині в ОДА опрацьовують механізми роботи із системою ProZorro, щоб не допускати до торгів недоброчесних підрядників. Уже почали проводити спеціальні семінари-тренінги для потенційних учасників тендерних торгів, де обговорюють усі підводні камені роботи із системою електронних торгів. Невдовзі буде представлено дорожню карту реалізації проектів на території області.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»