Уряд значно просунувся в реформуванні сільської медицини. І нині важливо спільно з місцевою владою вибудувати механізм взаємодії. Таке завдання поставив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час наради, присвяченої реформуванню цього сегмента галузі охорони здоров’я.
«У лікарів має бути все: від обладнання і місця проживання до транспортного засобу», — окреслив суть змін Володимир Гройсман.
Учасники наради представили основні напрями розвитку галузі і з огляду на організацію роботи лікарів, і з точки зору забезпечення матеріальної частини та інструментарію лікаря. Окрему увагу приділили можливостям забезпечення транспортом.
Завдяки реформі кількість амбулаторій на селі, а їх на сьогодні понад 3800, не зменшиться. При цьому деякі амбулаторії буде реконструйовано, деякі перепрофільовано з амбулаторій монопрактики, де працювали 1—2 лікарі, на заклади з більшою кількістю фахівців. Доцільність такого перепрофілювання визначить МОЗ спільно з місцевими органами влади. Забезпечення службовим автотранспортом, за пропозицією глави уряду, відбудеться централізовано.
Володимир Гройсман запропонував активніше залучати органи місцевої влади до фінансування потреб сільських медичних закладів, особливо в частині будівництва та реконструкції. «Якщо регіони не вкладають у медичні заклади коштів, то вони їм не потрібні. Якщо вкладають, то й відповідальність за функціонування амбулаторій вища», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Прем’єр-міністра.
Глава уряду запропонував звільнити від ліцензійних плат проекти будівництва водних свердловин біля амбулаторій і вважати свердлові роботи складовою будівельного або реконструкційного проекту: «Буріння дасть змогу забезпечити питною водою і амбулаторію, і село. Це гарна ідея».
Він доручив опрацювати можливість розділення співфінансування проектів будівництва та реконструкції амбулаторій з огляду на забезпечення лікарів житлом. Усі опрацьовані рішення за дорученням глави уряду найближчим часом буде винесено на обговорення й подальше ухвалення Кабінету Міністрів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»