Фонд соціального страхування України фіксує значне зростання кількості листків непрацездатності, що надають на оплату до ФССУ. Динаміка їх збільшення спостерігається з початку осені. Відповідно зростають видатки фонду.

За оперативними даними, у жовтні цього року кількість лікарняних порівняно з вереснем збільшилася на 48,9%, на 35,4% зросла кількість днів непрацездатності, сума витрат зросла на 38,7%, або на 334,7 мільйона гривень.

Зростання числа листків і днів непрацездатності пов’язане із сезонним підвищенням захворюваності на респіраторні хвороби, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, а також безпосереднім захворюванням на коронавірусну недугу. Темпи зростання кількості листків тимчасової непрацездатності найбільші в регіонах, у яких обласні центри зараховано до «червоного» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки.

Упродовж жовтня ФССУ прийняв на оплату понад 396 тисяч листків непрацездатності. Загальна сума становить 1,2 мільярда гривень.