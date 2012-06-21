Україна найближчим часом може зіткнутися з проблемою значного збільшення кількості незаконних мігрантів, які намагатимуться потрапити на територію нашої держави у будь-який спосіб. Про це сказав голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, повідомляє Укрінформ.
За словами головного прикордонника, нині країни ЄС істотно посилюють протидію незаконній міграції, тому, на його думку, варто очікувати, що потоки нелегалів переорієнтуються на інші напрямки, зокрема і до України.
«Уже спостерігаємо збільшення кількості незаконних мігрантів на каналах легального в’їзду», — констатує Петро Цигикал. Він розповів, що потенційні незаконні мігранти, «спираючись на підтримку діаспор», офіційно видані документи та інші умовно законні шляхи, намагаються потрапити до України, щоб залишитися тут на нелегальному становищі або продовжити шлях до ЄС, незаконно перетнувши кордон. Голова ДПСУ уточнив, що серед нелегалів — здебільшого вихідці з Африки та Близького Сходу.
Запобігти напливу нелегальних мігрантів українська влада може через удосконалення міграційного законодавства. Зокрема, вважає Петро Цигикал, необхідно криміналізувати відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Крім того, правоохоронним органам слід ретельно напрацювати заходи взаємодії, які можуть запобігти незаконному перетину кордону мігрантами, і посилити інженерне облаштування кордону. «Загалом це комплексне питання, яке стосується всіх учасників сектору національної безпеки та оборони», — наголосив він.
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